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Купить отель в Municipality of Kalamafka, Греция

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1 объект найдено
Отель 10 комнатв Municipality of Kalamafka, Греция
Отель 10 комнат
Municipality of Kalamafka, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Проект комплекса вилл был задуман владельцами и притворен в жизнь с любовью и трепетным отно…
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