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Коммерческая недвижимость в Municipality of Ilida, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 5 комнат в Дунайка, Греция
Коммерческая 5 комнат
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 850,000
Realting.com
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