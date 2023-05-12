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Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Ierapetra, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Vainia, Греция
Коммерческая 1 комната
Vainia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается здание 139 кв.м. в Иерапетре на о. Крит. На первом этаже находится магазин площадь…
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