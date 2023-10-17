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Коммерческая недвижимость в Municipality of Ierapetra, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается пекарня площадью 165 м² и дом площадью 170 м² на участке площадью 4100 м² недалеко…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vainia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vainia, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
€900,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается здание 139 кв.м. в Иерапетре на о. Крит. На первом этаже находится магазин площадь…
€210,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Кендри, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Кендри, Греция
Комнаты 1
Площадь 579 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью 579 кв.м, построенный на земельном участке 3.070 кв.м. Дом состои…
€460,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов на Северном Крите с видом на город! Комплекс имеет общую пло…
€260,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Gra Lygia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Gra Lygia, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 170 кв.м. на Крите. Здание состоит из магаз…
€300,000
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