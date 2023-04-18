Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Fyli

Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Fyli, Греция

Municipal Unit of Ano Liosia
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,020,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Предлагается на продажу коммерческое здание 2.055 кв.м в районе Ано Лиося на земельном участ…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Fyli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение, площадью в 99 кв.м. в районе Ано Льосья. Пом…

Параметры недвижимости в Municipality of Fyli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти