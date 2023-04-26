Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Folegandros

Коммерческая недвижимость в Municipality of Folegandros, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Karavostasis, Греция
Коммерческая 1 комната
Karavostasis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Недвижимость на продажу с 6 зданиями различного назначения в Фолегандросе. Здания состоят из…
Realting.com
Перейти