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Купить магазин в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
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1 объект найдено
Магазин 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
272 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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