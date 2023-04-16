Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Filothei - Psychiko
  6. Офисы

Продажа офисных помещений в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
2
Municipal Unit of Psychiko
1
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
160 м²
€ 300,027
Продается бизнес площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. У объекта есть зона барбекю.…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
3 370 м²
€ 3,000,270
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 460 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы. К нед…
Производствов Pefkochori, Греция
Производство
Pefkochori, Греция
3 298 м²
€ 172,014
Property Code. 3-1153 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €180.000 . Discover …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
470 м²
€ 400,036
Продается 4-х этажное здание в районе Неаполи, Салоники. Имеет: 1) Подземное подсобное помещ…
Коммерческая 1 комнатав Сикея, Греция
Коммерческая 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 244,759
На втором "пальце" полуострова Халкидики продаётся профессиональное помещение на цокольном э…
Офисв периферия Центральная Македония, Греция
Офис
периферия Центральная Македония, Греция
207 м² -1 Этаж
€ 800,072
Nea Krini ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 207 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2021, Автономн…
Коммерческая 1 комнатав Nisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Nisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,447,591
Предлагается на продажуздания - склад 27.162 кв.м и земля 40.014 кв.м на общей площади 64 43…
Коммерческая 1 комнатав Stathmos Afidnon, Греция
Коммерческая 1 комната
Stathmos Afidnon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,703,524
Предлагается на продажу офисное здание, площадью в 550 кв.м. Здание состоит из: Цокольный эт…
Отель 1 комнатав Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,064,791
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,566
Продается бизнес общей площадью 900 кв.м в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой че…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,643,399
Продается коммерческое помещение площадью 3000 м², в районе промышленной зоны Калохори,…

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти