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  5. Municipality of Filothei - Psychiko

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
14
Municipal Unit of Psychiko
2
1 объект найдено
Коммерческая 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 610,000
Помещение находится в одном из центральных районов Афин -в Колонаки, расположенном на юго-за…

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
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