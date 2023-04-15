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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Municipality of Ermionida, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав dorouphi, Греция
Коммерческая 1 комната
dorouphi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
Коммерческая 1 комнатав Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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