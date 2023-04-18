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Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Epidaurus, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Nea Ephidauros, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Ephidauros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 4665 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью

Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

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