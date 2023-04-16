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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Argyroupoli
6
6 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается магазин в районе Глифада. Площадь цокольного этажа составляет 70 кв.м, а первого э…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается помещение площадью 176 кв.м расположенное на цокольном этаже, подходящее для испол…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Вашему вниманию предлагается отличное инвестиционное предложение - здание, которое находится…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Artworks Complex Музыкальный и Жилой Комплекс Artworks является идеей, охватывающей все возм…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу трехэтажное зднаие общей площядью 850 кв.м в центре района Аргирупол…

Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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