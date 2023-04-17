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Купить отель с видом на море в Municipality of Eastern Samos, Греция

Municipal Unit of Vathy
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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Manolates, Греция
Отель 1 комната
Manolates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…

Параметры недвижимости в Municipality of Eastern Samos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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