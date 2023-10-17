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Продажа офисных помещений в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

коммерческая недвижимость
7
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2 объекта найдено
Офис 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
€299,000
Офис в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Офис
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 1512 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, в подвале в Илиуп…
€150,000
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