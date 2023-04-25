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  5. Municipality of Dafni - Ymittos

Коммерческая недвижимость в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция

Municipal Unit of Dafni
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3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание, состоящее из 6 квартир общей площадью в 30…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу шестиэтажное коммерческое здание 2.597 кв.м в районе Дафни. Объект с…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
На продажу предлагается 2-х этажное здание общей площадью 300 кв.м.На первом этаже есть два …
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