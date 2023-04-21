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Коммерческая недвижимость в Municipality of Corinth, Греция

Коринф
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
2
7 объектов найдено
Другое 9 спален в Асос, Греция
Другое 9 спален
Асос, Греция
9 ванных комнат 270 м²
€ 360,000
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
Производство в Municipality of Corinth, Греция
Производство
Municipality of Corinth, Греция
10 000 м²
€ 250,000
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
Отель 1 комната в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
Отель 1 комната в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,890,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Отель 16 спален в Lecheo, Греция
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
30 Количество комнат 14 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
Коммерческая 1 комната в Галатаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Галатаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 500,000
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
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