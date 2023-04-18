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Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Chondros, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнатыв Sarakinos, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Sarakinos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 272 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
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