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Коммерческая недвижимость в Халандри, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Халандри, Греция
Коммерческая 1 комната
Халандри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Холаргос. Обект ранее использовался …
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