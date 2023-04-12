Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Складские помещения

Купить склад с видом на море в Municipality of Athens, Греция

Афины
8
alimos
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 49,787
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Бизнес имеет угловое расположение.…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
780 м²
€ 1,991,463
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
383 м²
€ 891,180
На продажу коммерческая недвижимость 383м2 на Крите. Бизнес находится рядом к Византийской с…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 846,372
Предлагается на продажу 4-этажный дом 760 кв.м который состоит из 13 квартир по 80 и 40 кв.м…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 74,680
Продается подвальное помещение 168 кв.м в центре г. Салоники
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 597,439
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже и коммерческое помещение на п…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 75 м²
€ 50,000
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
996 м²
€ 2,190,609
Продается бизнес площадью 996 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на город. У объекта ест…
Коммерческаяв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
959 м²
€ 811,521
Продается бизнес площадью 959 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. Недвижимост…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
342 м²
€ 348,506
Продается здание, состоящее из 3 этажей общей площадью 342 кв.м., построенное на земельном у…
Коммерческая 1 комнатав Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 229,018
Продается помещения под магазин площадью 100 кв.м. на первом этаже. Магазин находится в Халк…
Отель 40 спаленв Македонии и Фракии, Греция
Отель 40 спален
Македонии и Фракии, Греция
1 500 м²
€ 3,285,914
Продается отель площадью 1500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель распол…

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти