Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Other

Купить с видом на горы в Municipality of Athens, Греция

Афины
1
Другое В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 109,530
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается н…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 348,506
Продаётся трёхуровневое помещение под коммерческую деятельность в городе Салоники. На цоколь…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
4 726 м²
€ 8,961,583
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
Отель 25 спаленв Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
27 ванных комнат 1 260 м²
€ 5,000,000
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
320 м²
€ 903,128
Продается бизнес площадью 320 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 140 м²
€ 477,951
Продается здание площадью 1140 кв.м в Салониках. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж …
Коммерческая 1 комнатав Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,136,554
Продается медицинский диагностический центр в районе Никея на центральной улице. Здание сост…
Коммерческая 1 комнатав District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 297,724
Продается коммерческое помещение 70 кв.м. на оживленной пешеходной улице в центре города Ира…
Коммерческая 1 комнатав Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната
Klouvas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,788,048
Продается бизнес площадью 437 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 6
Цена по запросу
Продаётся 5-этажное здание (без коммерческих помещениях на первом этаже) площадью 950 кв.м. …
Коммерческая 3 комнатыв Aridea, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Aridea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
Цена по запросу
Property Code: 1722 - House FOR SALE in Midea Panaritis for €145.000 . This 142 sq. m. Hous…
Коммерческая 1 комнатав plateia ethnikes antistaseos phloisbou, Греция
Коммерческая 1 комната
plateia ethnikes antistaseos phloisbou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,509,243
Предлагается на продажу коммерческое помещение площядью 720 кв.м в центре района Палео - Фалиро

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти