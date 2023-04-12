ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Офисы
Продажа офисных помещений в Municipality of Athens, Греция
Афины
9
alimos
2
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница площадью 920 кв.м на первой линии моря п-ва Афон, Халкидик…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
240 м²
€ 1,394,024
Продается инвестиционный объект на первой береговой линии моря. Общая площадь объекта 240 кв…
Коммерческая 1 комната
dorouphi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,991,463
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 637,268
Здание находится в районе Нео Ираклио, состоит из подвала 240 кв.м., первого этажа 240 кв.м.…
Коммерческая 1 комната
Гурнес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 199,146
Продается помещение под бизнес, квадратурой в 150 кв.м расположенной на 2-х уровнях, цокольн…
Коммерческая 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 358,463
Продается коммерческое помещение в самом центральном месте в районе Плагиари в пригороде Сал…
Коммерческая
Афины, Греция
389 м²
€ 550,000
Property Code: 1367 - FOR SALE Corner Building of total surface 389 sq.m, 3 levels Pagrat…
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 119,488
Продается бизнес площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
Коммерческая 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 159,317
Продается здание площадью 250 кв.м. Первый этаж занимают 2 магазина площадью 80 и 50 кв.м. В…
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
10 Количество комнат
365 м²
2 Этаж
€ 55,000
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты