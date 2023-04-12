ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Афины
11
alimos
1
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 84,637
Продается бизнес площадью 520 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес рас…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 140 м²
€ 477,951
Продается здание площадью 1140 кв.м в Салониках. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж …
Производство
Пеания, Греция
1 525 м²
€ 15,000
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,489,329
Продается двухэтажное здание, предназначенное для коммерческой эксплуатации на полуострове К…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
480 м²
€ 1,294,451
Продается бизнес площадью 480 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,489,329
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
Отель 22 спальни
Chaniotis, Греция
22 Количество комнат
1 039 м²
-1 Этаж
€ 1,443,811
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 24 Помещения, 7 Гостиная 3 Кухня 24 Ванная Площадь: 1090 m2, …
Коммерческая
Афины, Греция
500 м²
€ 716,927
Предлагается на продажу двухэтажное коммерческое здание 500 кв.м в районе Метаксургио. Объек…
Коммерческая 4 комнаты
Каллифеа, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 667,140
Продаеться коммерческое помещение в промышленной зоне города Ираклион. Обект состоит из 3ех …
Коммерческая 1 комната
Glyfada, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 219,061
Продаётся коммерческое помещение площадью 800 кв.м. недалеко от города Комотини. Помещение с…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 1,842,103
Продается здание в историческом центре города Салоники. Здание состоит из двух этажей и явля…
Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
24 ванных комнат
1 667 м²
€ 2,000,000
Property Code: HPS493 - Hotel FOR SALE in Pallini Polichrono for €2.000.000 . This 1667 sq. …
Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты