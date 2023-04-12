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Купить отель с видом на море в Municipality of Athens, Греция

Афины
63
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8 объектов найдено
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
2 200 м²
€ 20,000,000
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
1 300 м²
€ 6,800,000
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
460 м²
€ 1,360,000
Продается здание площадью 460 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море, на горы, на го…
Отель 1 комнатав Епанохори, Греция
Отель 1 комната
Епанохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,365,000
Гостиница находится на острове Эвия в курортном городке Каристос, в деревушке Аетос. Прекрас…
Отель 1 комнатав Катакалос, Греция
Отель 1 комната
Катакалос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу новый, недавно построенный отель, расположенный в порту Каравос в де…
Отель 1 комнатав Афины, Греция
Отель 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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