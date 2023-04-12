Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Athens, Греция

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Коммерческая
Афины, Греция
343 м²
€ 550,000
Продается квартирный комплекс состоящий из 6 квартир. Цокольный этаж:Квартира 100 кв.м Кварт…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается квартирный комплекс состоящий из 6 квартир. Цокольный этаж:Квартира 100 кв.м Кварт…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продажа - Бизнес 753 m² вАфинах.Pagrati Apartments - Sosou 16Великолепный комплекс, сос…
Коммерческая
Афины, Греция
811 м²
€ 1,100,000
Объект расположен в районе Неа Кифисия, в 15 км к северо-востоку от центра Афин, у подножия …
Коммерческая
Афины, Греция
525 м²
€ 1,600,000
Предлагается на продажу здание общей площадью 525 кв.м. с прилегающим участком 600 кв.м. Инф…
Коммерческая
Афины, Греция
980 м²
€ 2,250,000
Предлагается на продажу 4-этажное здание в Афинах, в центре города недалеко от площади Амери…
Коммерческая
Афины, Греция
111 м²
€ 430,000
Предлагается на продажу офисное помещение 111,5 кв.м., расположенное на 7 этаж, очень светло…
Коммерческая
Афины, Греция
273 м²
€ 490,000
Предлагается на продажу здание в районе Кастелла , ПирейОбъект состоит из трёх апартаментов
Коммерческая
Афины, Греция
5 400 м²
€ 4,750,000
Предалагается на продажу трехэтажное здание, которое расположено в районе Пикерми. Здание со…
Коммерческая
Афины, Греция
300 м²
€ 360,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Объект распол…
Коммерческая
Афины, Греция
850 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу трехэтажное зднаие общей площядью 850 кв.м в центре района Аргирупол…
Коммерческая
Афины, Греция
438 м²
€ 980,000
Предлагается на продажу четырехэтажное жилое здание 438 кв.м в центре района Вула. Объект со…
Коммерческая
Афины, Греция
800 м²
€ 680,000
Предлагается на продажу коммерческое зданиеобщей площадью800 кв.м в районе Илиуполи. Объект …
Коммерческая
Афины, Греция
330 м²
€ 330,000
Предлагается на продажу здание площадью в 330 кв.м. на участке 505 кв.м. которое состоит из:…
Коммерческая
Афины, Греция
200 м²
€ 370,000
Предлагается на продажу здание 200 кв.м в районе Илиуполи. Объект состоит из :Первого этажа …
Коммерческая
Афины, Греция
715 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу коммерческое здание общей площадью в 715,20 кв.м (в данный метраж вк…
Коммерческая
Афины, Греция
1 726 м²
€ 1,250,000
Предлагается на продажу коммерческое здание общей площадью в 1.725 кв.м Здание состоит из : …
Коммерческая
Афины, Греция
480 м²
€ 520,000
Предлагается на продажу 4-х этажное здание 480 кв.м. на участке 122 кв.м. состоящее из 6 ква…
Коммерческая 5 спален
Афины, Греция
245 м²
€ 580,000
Продается бизнес площадью 245 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
Коммерческая
Афины, Греция
374 м²
€ 750,000
Продается бизнес площадью 374 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Недвижимость …
Коммерческая
Афины, Греция
450 м²
€ 650,000
Предлагаеися на продажу трехэтажное здание площадью в 450 кв.м в районе Калиполи , Пирей. Зд…
Коммерческая
Афины, Греция
700 м²
€ 1,435,000
Предлагается на продажу жилое четырёхэтажное здание общей площадью 700 кв.м. в районе Филоте…
Коммерческая
Афины, Греция
305 м²
€ 930,000
Предлагается на продажу жилое здание площадью 305 кв.м. на участке 280 кв.м. в районе Иракли…
Коммерческая
Афины, Греция
80 м²
€ 1,450,000
На продажу предлагается коммерческое помещение общей площадью в 80 кв.м Собственность, котор…
Коммерческая
Афины, Греция
688 м²
€ 1,170,000
Продается бизнес площадью 688 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимость…
Коммерческая
Афины, Греция
207 м²
€ 850,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью 207 кв.м. в районе Агия Параскеви Аг…
Коммерческая
Афины, Греция
1 500 м²
€ 3,300,000
Предлагается на продажу шестиэтажное жилое здание 1.500 кв.м + 600 кв.м тенисный корт в цент…
Отель
Афины, Греция
580 м²
€ 1,450,000
We offer for sale a 5-storey hotel with an area of 580 sq.m. consisting of 10 luxury apart…
Коммерческая
Афины, Греция
3 098 м²
€ 3,300,000
Предлагается на продажу жилой комплекс, состоящий из 2 зданий общей площадью 3.098 кв.м. на …
Коммерческая
Афины, Греция
716 м²
€ 2,100,000
Предлагается на продажу 8-этажное здание состоящие из 12 квартир общей площадью в 716 кв.м. …
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция
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