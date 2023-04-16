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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Andros, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 374,000
Продаются коммерческие здания в Батси, остров Андрос. Здания с возможностью изменения исполь…
Коммерческая 7 комнатв Batsi, Греция
Коммерческая 7 комнат
Batsi, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Предлагается на продажу комплекс из четырех квартир на курорте Баци, на острове Андрос. Комп…
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 208,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…

Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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