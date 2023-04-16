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Купить производственное здание в Municipality of Andros, Греция

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3 объекта найдено
Производствов Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
10 141 м²
€ 85,000
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
Производствов Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
10 000 м²
€ 100,000
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
Производствов Андрос, Греция
Производство
Андрос, Греция
13 840 м²
€ 260,000
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…

Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

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