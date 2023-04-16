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Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Andros, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 374,000
Продаются коммерческие здания в Батси, остров Андрос. Здания с возможностью изменения исполь…
Производствов Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
10 141 м²
€ 85,000
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
Производствов Zaganiaris, Греция
Производство
Zaganiaris, Греция
10 000 м²
€ 100,000
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
Производствов Андрос, Греция
Производство
Андрос, Греция
13 840 м²
€ 260,000
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
Коммерческая 1 комнатав Amonaklios, Греция
Коммерческая 1 комната
Amonaklios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу комлекс каменных домиков общей площадью в 1414 кв.м на участке в 17,…
Коммерческая 7 комнатв Batsi, Греция
Коммерческая 7 комнат
Batsi, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Предлагается на продажу комплекс из четырех квартир на курорте Баци, на острове Андрос. Комп…
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 208,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…

Параметры недвижимости в Municipality of Andros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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