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Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Andritsaina and Krestena, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлен на продажу инвестиционный проект "Санаторий по уходу за пенсионерами и туристическ…
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