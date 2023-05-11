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  5. Municipality of Andravida and Kyllini

Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Коммерческая 1 комната в Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
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