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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Municipality of Ancient Olympia, Греция

Архея Олимпия
4
1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната
Макрисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…

Параметры недвижимости в Municipality of Ancient Olympia, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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