Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Municipality of Ancient Olympia
  6. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Municipality of Ancient Olympia, Греция

Архея Олимпия
2
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 596,985
Продается коммерческое помещения площадью 1450 кв.м с собственным земельным участком 4600 кв…
Отельв Македонии и Фракии, Греция
Отель
Македонии и Фракии, Греция
2 000 м²
€ 3,048,839
Продается гостиница в одном из самых престижных поселков п-ова Кассандра. На территории площ…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 228,844
Четыре полностью отремонтированные и меблированные студии для продажи в центре города Салони…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
780 м²
€ 558,954
Предлагаем на продажу коммерческую недвижимость в городе Ираклион на Крите. Здание общей пло…
Коммерческаяв Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
840 м²
€ 2,032,559
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость. Здание площадью 840 кв.м.состоит из четыр…
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 206,955
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…
Отель 24 спальнив Pefkochori, Греция
Отель 24 спальни
Pefkochori, Греция
24 ванных комнат 1 485 м²
€ 9,480,433
Код недвижимости: 4 -763 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 9.800.000. Это 1485 кв. …
Отель 1 комнатав Епанохори, Греция
Отель 1 комната
Епанохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,363,963
Гостиница находится на острове Эвия в курортном городке Каристос, в деревушке Аетос. Прекрас…
Инвестиционнаяв Большой Принос, Греция
Инвестиционная
Большой Принос, Греция
€ 200,000
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
Коммерческая 1 комнатав Докса, Греция
Коммерческая 1 комната
Докса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 278,593
Здание расположено в городе Пиргос. Является хорошим инвестиционным проектом, так как находи…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 477,588
Сдается двухэтажное коммерческое помещение площадью в 580 кв.м. 2008 года строительства. На …
Коммерческая 1 комнатав Крица, Греция
Коммерческая 1 комната
Крица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,291
На продажу комплекс квартир общей площадью 218 кв.м с участком 80 кв.м недалеко от города Аг…

Параметры недвижимости в Municipality of Ancient Olympia, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти