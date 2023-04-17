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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Municipality of Agios Ioannis, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,300,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комнатав Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость 400 м² на Крите. Здание состоит из 10…
Коммерческая 1 комнатав Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 455,000
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
На продажу выставлено недостроенное здание обшей площадью 300 кв.м. в регионе Ирерапетры, на…
Коммерческая 1 комнатав Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Предлагаем на продажу комплекс квартир в туристической зоне к востоку от города Иерапетра! К…

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Ioannis, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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