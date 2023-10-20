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Коммерческая недвижимость в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

2 объекта найдено
Магазин в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Магазин
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
€390,000
Коммерческая в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коммерческая
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Пятиэтажное отдельное здание общей площадью 1424,76 кв.м. на земельном участке 731,20 кв.м.О…
€1,35 млн
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