Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipal unot of Polichni

Купить коммерческую недвижимость в Municipal unot of Polichni, Греция

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается помещение под офис площадью 105 кв.м. на втором этаже. Помещение состоит из двух к…
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается помещение под офис площадью 100 кв.м. в центре города Салоники, около порта города…
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Продается помещение в центре города Салоники, площадью 24 кв.м, на 9ом этаже. Помещение функ…
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается бизнес площадью 36 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Κомме…
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается коммерческое помещение в центре города Салоники. Помещение, площадью 80 кв.м, нахо…
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается бизнес площадью 430 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продается …
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается коммерческое помещение площадью 170 кв.м. в городе Салоники. Объект состоит из одн…
Коммерческая 1 комнатав Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается коммерческое помещение в центре города Салоники. Помещение, площадью 120 км.м функ…
Коммерческая 3 спальнив Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 3 спальни
Municipal unot of Polichni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается бизнес площадью 122 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. На продажу…

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти