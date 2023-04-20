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Купить коммерческую недвижимость в Municipal Unit of Vocha, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 2 комнатыв Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
Цена по запросу
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
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