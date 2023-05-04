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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Vathy, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Вати, Греция
Коммерческая 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
Коммерческая 1 комната в Drosia, Греция
Коммерческая 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажуЗдание 580кв.мнаострове Самос
Отель 1 комната в Manolates, Греция
Отель 1 комната
Manolates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
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