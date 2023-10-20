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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Thebes, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнаты с furnishings в Ambelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
€540,000
Realting.com
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