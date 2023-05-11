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  5. Municipality of Moschato-Tavros

Коммерческая недвижимость в Таврос, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,750,000
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