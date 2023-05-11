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Коммерческая недвижимость в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 15,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
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