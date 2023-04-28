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Отели в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
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