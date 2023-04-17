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Купить коммерческую недвижимость в Municipal Unit of Psychiko, Греция

2 объекта найдено
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
78 м²
€ 90,000
Код: 1160 - Galatsi Продается офис общей площадью 78 кв.м. На 2 этаже. Состоит из 1 комнаты,…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 165 кв.м. в центральном районе сто…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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