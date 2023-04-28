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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Patras, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 195,000
Продается трехэтажное здание площадью 390 кв.м в Патре. На первом этаже находится 3 гаража и…
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание с шестью двухкомнатными квартирами, по две квартиры на каждом э…
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Помещение расположено в городе Патра. Находится в центре города, на площади, рядом со всеми …
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