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Купить отель в Municipal Unit of Parnassos, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Эпталофос, Греция
Отель 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…
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