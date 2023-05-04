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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Paralia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Realting.com
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