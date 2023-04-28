ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Nafplio
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в Municipal Unit of Nafplio, Греция
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
2 ванных комнат
€ 450,000
Вилла в районе Скала Сотирос в Тассосе. Общая площадь 125 кв.м. и он расположен на участке 1…
Коммерческая 1 комната
Pefka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 0,8 гектара на юго-востоке Салоники, в 18 км от центра …
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
390 м²
€ 380,473
В местечке под названием Ватос, которое находится возле известного пляжа Эрмонес, на продажу…
Коммерческая 12 комнат
Stalida, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продаеться Комплекс квартир. В наличии имеются 12 квартир площадью 35 кв.м каждая. Квартиры …
Коммерческая 1 комната
Esovalta, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Предлагается на продажу бывший консервный завод спаржи общей площадью 4740 кв.м в регионе Пе…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
575 м²
€ 320,399
Продается недостроенное здание 575 m² на Крите. Здание в стадии строительства и имеет п…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
130 м²
€ 1,251,557
Продается магазин, построенный на участке 1050 кв.м, в районе Вула. Магазин одноэтажный и им…
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается бизнес площадью 88 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Отель
Греция, Греция
533 м²
€ 1,181,470
Продается отель площадью 533 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается на продажу здание общей площядью 372 квм на участке 1370 квм Здание состоит из …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 050 м²
€ 1,652,056
Продаётся коммерческое помещение 750 кв.м. (цокольный этаж) + 300 кв.м. (чердак) в восточных…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческое помещение расположено в районе Метаксургио. Метаксургио — район Афин, рас…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты