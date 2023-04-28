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Отели в Municipal Unit of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Lefkakia, Греция
Отель 1 комната
Lefkakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
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