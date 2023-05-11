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Коммерческая недвижимость с бассейном в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
5
1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Realting.com
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