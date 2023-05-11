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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Коммерческая недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
5
10 объектов найдено
Коммерческая 5 спален в Лутракион, Греция
Коммерческая 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 320,000
Отель 5 спален в Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Отель 1 комната в Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 2 спальни в kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,130,000
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Коммерческая 1 комната в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Отель 1 комната в Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,000,000
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
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