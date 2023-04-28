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Отели в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Nikiana, Греция
Отель 1 комната
Nikiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается отель площадью 260 кв.м на Ионических островах. У объекта есть солнечные батареи д…
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