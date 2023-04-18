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Купить коммерческую недвижимость в Municipal Unit of Larissos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Кагкади, Греция
Коммерческая 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Магазин находится вКакгади. На данный момент сдается в аренду

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Larissos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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